Una avioneta se accidenta tras perder pista en el sur de Ecuador

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Quito, 8 oct (EFE).- Una avioneta tipo Cessna se accidentó este jueves tras perder pista en el aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad andina de Cuenca, situada en el sur de Ecuador, informó el Cuerpo de Bomberos de esa urbe.

Según versiones preliminares, la avioneta, con dos ocupantes, despegaba con dirección a la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), capital de la provincia del Guayas.

Las autoridades no han proporcionado aún información oficial, pero medios locales en el lugar señalaron que los dos ocupantes sobrevivieron.

En un video del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) se aprecia cuando la avioneta cae a una vía por donde poco antes circularon varios vehículos, mientras otros se aprestaban a ingresar en la misma.

La circulación de vehículos en el sector se cerró temporalmente hasta solucionar la situación. EFE

sm/jrh