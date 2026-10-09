Una avioneta se accidenta tras perder pista en el sur de Ecuador

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(Actualiza con pronunciamiento de la Policía y la Aviación Civil)

Quito, 8 oct (EFE).- Una avioneta tipo Cessna se accidentó este jueves tras perder pista en el aeropuerto Mariscal La Mar, de la ciudad andina de Cuenca, situada en el sur de Ecuador, y sus dos tripulantes se encuentran estables tras ser atendidos por personal médico.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que la avioneta llegaba al aeropuerto desde la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) cuando se salió de la pista.

En un vídeo del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 se aprecia cuando la avioneta cae a una vía por donde poco antes circularon varios vehículos, mientras otro se aprestaban a ingresar en la misma.

La circulación de vehículos en el sector se cerró temporalmente y la DAGC señaló que el retiro de la avioneta se realizará en «las próximas horas».

El jefe policial de Cuenca, Pablo Inga, señaló que los dos tripulantes fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos y la Aviación Civil agregó que su estado es estable.

La aeronave estaba realizando un servicio de transporte de dinero, por lo que todas las operaciones se están realizando en coordinación con el Banco Central del Ecuador, la Fiscalía y la Policía, con el objetivo de «garantizar la custodia y los protocolos de seguridad correspondientes», señaló la DAGC.

La institución estatal también afirmó que el aeropuerto de Cuenca está operando al 100 % y recomendó a los pasajeros consultar con las aerolíneas los itinerarios correspondientes. EFE

sm-cbs/rrt

(foto)