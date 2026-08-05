Una mujer desaparece arrastrada en un torrente durante una tormenta en los Alpes franceses

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París, 5 ago (EFE).- Los servicios de salvamento buscan este miércoles a una mujer que se encuentra desaparecida desde que el martes por la tarde fue arrastrada cuando intentaba atravesar un puente durante la crecida de un torrente en la localidad francesa de Sixt-Fer-à-Cheval, en los Alpes.

El alcalde de Sixt-Fer-à-Cheval, Cédric Mionnet-Perdu, explicó este miércoles a la emisora Ici Pays de Savoya, que la mujer, que iba acompañada de su marido, fue arrastrada cuando volvía al cámping en el que se alojaba por el aluvión que generó la tormenta en el río Giffre, que sacudió la zona en apenas media hora.

Mionnet-Perdu señaló que 174 turistas que se encontraban allí fueron evacuados para que estuvieran seguros.

Estaba previsto que desde esta mañana un helicóptero acudiera en apoyo de los gendarmes y del dispositivo de búsqueda.

Un frente de tormentas ha atravesado Francia de oeste a este en los dos últimos días. Este miércoles, sin embargo, el nivel de riesgo ha disminuido y los servicios meteorológicos sólo mantienen en alerta amarilla (el menor nivel de los tres existentes)en siete del centenar de departamentos franceses por riesgo de tormentas. EFE

ac/alf