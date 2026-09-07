Una multitud rinde homenaje al criminal de guerra Ratko Mladic en Belgrado

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Una multitud comenzó a desfilar este lunes en Belgrado ante el féretro del exjefe militar de los serbios de Bosnia Ratko Mladic, condenado por genocidio y crímenes de guerra, antes de un polémico funeral que ha suscitado indignación en la comunidad internacional.

Mladic falleció a finales de agosto, a los 84 años, en La Haya (Países Bajos), donde cumplía una pena de prisión por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia, en la década de 1990.

Vestidos de luto, numerosos simpatizantes del dirigente al que los medios internacionales habían apodado el «Carnicero de los Balcanes» se congregaron en la iglesia ortodoxa de de San Lucas en Belgrado a partir de las 7 de la mañana (05h00 GMT).

En este último homenaje, muchos besaron el féretro cerrado de Mladic, inicialmente flanqueado por militares, mientras sacerdotes ortodoxos serbios recitaban oraciones, según un fotógrafo de la AFP.

La policía cerró las calles próximas a la iglesia debido a la cantidad de gente, entre la que había numerosos veteranos serbios.

Banderas serbias fueron colgadas en las inmediaciones y una inmensa pancarta desplegada sobre la calle proclamaba: «Bienvenido, general. Gracias a tu madre por haber dado a luz a un héroe, para que vuelva la gloria de la Gran Serbia».

«Estoy aquí para despedirme del general, un héroe nacional», declaró a la AFP una jubilada, Radojka Visic, que viajó desde la entidad serbia de Bosnia, la denominada Republika Srpska.

El cuerpo de Mladic permanecerá expuesto en la iglesia durante cinco horas, antes de una ceremonia y un cortejo hasta un cementerio cercano.

Su féretro, cubierto con banderas nacionales, fue trasladado el jueves a Serbia en un avión gubernamental y recibido en Belgrado con honores militares.

La comisaria europea encargada de la ampliación, Marta Kos, anuló el viernes una visita prevista a Serbia para el 9 de septiembre. Explicó que «la glorificación en torno al fallecimiento» de Mladic era «incompatible con los valores sobre los que se ha construido la UE».

La guerra de 1992-1995 en Bosnia causó alrededor de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.

Mladic fue declarado culpable de genocidio por su papel en la masacre de Srebrenica, en julio de 1995, la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a alrededor de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes.

Un año antes su hija Ana, estudiante de medicina, se suicidó.

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