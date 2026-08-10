Una serie de ataques rusos a Dnipropetrovsk deja al menos un muerto

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Berlín, 10 ago (EFE).- Una serie de ataques de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk dejó al menos una persona muerta y cinco heridas, dijo este lunes el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.

Desde el domingo, según la misma fuente, los rusos han atacado al menos 20 veces la región con drones y artillería.

En el distrito de Nikopol, el enemigo atacó el centro del distrito, así como las comunidades de Marhanetsk y Pokrovsk. Una vivienda particular, automóviles y tractores resultaron dañados.

En el distrito de Krivi Rih, la comunidad de Zelenodolsk fue atacada. La infraestructura resultó dañada.

Por otra parte, en la ciudad de Sumi la Admintración Militar informó de un ataque con cinco bombas aéreas que dejaron al menos a cinco personas heridas y causaron daños en edificios residenciales y en diversas infraestructruras.

Las ataques diarios rusos han hecho que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reitere constantemente su pedido de ayuda a los aliados para mejorar las defensas antiaéreas y más sanciones contra Rusia.EFE

rz/rml