Universidades iberoamericanas reclaman regular la IA e impulsar el idioma y la movilidad

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Madrid, 27 oct (EFE).- Rectores y autoridades de una veintena de universidades iberoamericanas se reunieron este martes en el Foro Universitario Iberoamericano de Conocimiento en Madrid para pactar una agenda común centrada en regular la inteligencia artificial (IA) e impulsar el idioma y la movilidad académica entre países.

El documento, aprobado durante el acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes, define a la universidad pública y autónoma como un pilar insustituible para la democracia y la cohesión social, al tiempo que exige a los gobiernos una financiación «suficiente y sostenible».

«Tenemos un montón de retos en cada uno de nuestros países que requieren un esfuerzo colectivo, un esfuerzo transversal», declaró la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo.

Asimismo, Sumelzo afirmó que los 25 puntos de la agenda se trasladarán a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que se celebrará los miércoles y jueves de la próxima semana en Madrid.

El español y el portugués

Uno de los mayores compromisos de este foro es la defensa del español y del portugués, lenguas globales que «compartimos más de 800 millones de personas, lenguas en las que vivimos, trabajamos, aprendemos, creamos cultura» y que deben ser también lenguas «en las que podamos investigar», recalcó la secretaria de Estado.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, señaló a EFE que el idioma constituye uno de los desafíos principales de la educación superior de la región y subrayó la necesidad de fortalecerlo mientras se afrontan los retos tecnológicos

En esta línea, las instituciones acordaron reforzar la producción y enseñanza de la ciencia en ambas lenguas para reivindicar la riqueza plurilingüe del espacio iberoamericano y su proyección en foros científicos internacionales.

Movilidad internacional

En el ámbito del intercambio académico, las autoridades universitarias propusieron impulsar una Red Universitaria Iberoamericana de Conocimiento, constituyendo este foro como su primer acto fundacional.

Asimismo, destacaron la importancia de potenciar la movilidad estudiantil iberoamericana y facilitar el reconocimiento de títulos entre países para dinamizar los flujos educativos.

«Sabemos que España es una referencia para América Latina en cuanto al desarrollo de la educación superior y eso se refleja principalmente en la migración que vemos de nuestros estudiantes de América Latina para España», subrayó el rector hondureño.

Su homóloga de la Universidad de Concepción (Chile), Jacqueline Sepúlveda, enfatizó en declaraciones a EFE el «poder transformador» que tiene Iberoamérica en su conjunto.

Para Sepúlveda, es fundamental generar espacios de movilidad estudiantil y entre los profesores para «aumentar las capacidades de investigación y desarrollo» de manera que se fortalezca «la soberanía intelectual de nuestros pueblos».

Inteligencia artificial

El documento final reclama también una regulación compartida de la inteligencia artificial (IA) y exige que el avance tecnológico esté supeditado a la dignidad humana y al uso sostenible del agua y la energía en los centros de datos.

Sobre la brecha digital en las aulas, Fernández apuntó a EFE la necesidad urgente de movilizar las instituciones: «Tenemos que pasar de esas universidades que vienen del siglo XIX en infraestructura, el siglo XX en sus profesores y el siglo XXI en sus estudiantes».

«Tenemos que todos llegar a ese siglo XXI en donde los desafíos más grandes en cuanto a tecnología nos lleven a una mejor formación en la educación superior», añadió.

Al cierre del acto, Sumelzo puso en valor la labor de la comunidad académica, sin la cual, según advirtió, «seríamos, seguro, sociedades más imperfectas, menos democráticas y, por supuesto, menos cultas y menos avanzadas». EFE

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