Unos 10 millones de rusos han votado ya en elecciones municipales y regionales

1 minuto

Moscú, 13 sep (EFE).- Casi 10 millones de rusos han votado ya en las elecciones municipales y regionales que tienen lugar desde el viernes en todo el país.

«Es una cifra más que decente», señaló Ela Pamfílova, presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), en rueda de prensa.

Casi medio millón de esos electores (más de 453.000) ejercieron el derecho al voto en regiones fronterizas, objeto diario de ataques con drones ucranianos.

Pamfílova, que ha sido acusada por la oposición independiente y la comunidad internacional de permitir el fraude oficialista en los comicios, aseguró que apenas había habido infracciones o denuncias de irregularidades

La jornada electoral se prolongará hasta el domingo en 81 regiones de la Federación Rusa, enfrascada en una guerra en Ucrania desde febrero de 2022.

Con la excusa de la campaña militar, las autoridades han perseguido, encarcelado y obligado a exiliarse a los principales dirigentes de la oposición al Kremlin, por lo que los rusos apenas tienen opciones de elegir a representantes que critiquen la línea oficial, especialmente en política exterior.

Además de las elecciones municipales que tienen lugar anualmente, se elegirán directamente los gobernadores de 20 regiones, entre ellas Leningrado, Tatarstán y Kursk, y en una, el distrito autónomo Yamalo-Nénets, lo elige la asamblea pertinente.EFE

