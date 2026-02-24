Uruguay declara la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar

Montevideo, 24 feb (EFE).- El Gobierno de Uruguay decretó este martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar, luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos (provincias) del país.

Así lo confirmó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un comunicado en el que detalló que la medida implica «restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad» en todo el territorio. EFE

