Varias miles de personas se manifiestan por la paz en Gaza y Ucrania

3 minutos

Berlín, 13 sep (EFE).- Unas 12.000 personas según la policía, 20.000 según los organizadores, se manifestaron este sábado en Berlín ante la Puerta de Brandeburgo contra las guerras en la Franja de Gaza y en Ucrania en un acto convocado por la líder de la populista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) de izquierdas, el actor Dieter Hallervorden y el rapero Massiv.

«Quien derrama lágrimas por los muertos en Ucrania, pero guarda silencio ante las montañas de cadáveres en Gaza, no siente verdadera empatía por los que sufren», declaró Sahra Wagenknecht, citada por el ‘Berliner Morgenpost’ al lamentar lo que llamó hipocresía de la política y los medios de comunicación alemanes.

Durante su discurso ante los manifestados bajo el lema «¡Detengan el genocidio en Gaza!», agregó que nada justifica el asesinato y el bombardeo de la población de Gaza y afirmó que «toda guerra es un crimen».

Exigió que no se envíen más armas a los países que violan el derecho internacional y afirmó que las guerras no se acaban con cada vez más armas, sino con diplomacia.

Al mismo tiempo acusó al Gobierno alemán de estar provocando una tercera guerra mundial con el reame del Ejército germano y expresó sus dudas sobre las afirmaciones de que Rusia quiera atacar la OTAN.

«También estamos aquí para decir: no creemos vuestras mentiras», dijo en este contexto.

El controvertido músico británico y cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, firme activista contra el Estado de Israel y muy crítico también con la OTAN y el Gobierno ucraniano, se conectó por vídeollamada y exigió, entre otras cosas, un referéndum sobre la pertenencia de los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania.

Además, calificó la revolución de Ucrania de 2014 como «golpe de Estado del Maidán» y afirmó que los políticos ucranianos actuales son seguidores del polémico líder nacionalista ucraniano durante la II Guerra Mundial Stepan Bandera.

«El crimen indescriptible se llama sionismo», dijo, por otra parte.

El rapero Massiv, que aludió a su vida como refugiado palestino que llegó a Alemania a través del Líbano, mostró comprensión por la solidaridad alemana con Israel, aunque dijo: «Pero un amigo también tiene que decir alguna vez: hasta aquí y no más, hermano».

La manifestación se dirigió en general en contra del suministro de armas a zonas en guerra y el rearme en Alemania.

Los convocantes exigieron al Gobierno alemán que defienda negociaciones de paz y una solución de dos Estados en Oriente Próximo, así como una apuesta por la diplomacia en la guerra de agresión rusa contra Ucrania. EFE

