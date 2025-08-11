The Swiss voice in the world since 1935

Varios heridos leves y viviendas en peligro por la ola de incendios en Portugal

Lisboa, 11 ago (EFE).- La ola de incendios que sufre Portugal, que se está haciendo notar mayoritariamente en el norte del país, ha dejado en las últimas horas a 20 personas heridas leves y tiene en alerta a tres aldeas.

De acuerdo a la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (Anepc), este lunes hay 45 incendios rurales, que movilizan a 2.300 efectivos, 700 medios terrestres y 22 medios aéreos.

El oficial de Operaciones de la Anepc, Pedro Araújo, explicó hoy en declaraciones a EFE que de estos hay tres incendios «significativos», dos de ellos próximos a la región de Serra da Estrela y uno en la subregión del Duero.

Para combatir las llamas en estos tres puntos hay sobre el terreno más de 1.100 bomberos, 17 medios aéreos y 372 medios terrestres.

Uno de estos fuegos, que «está dando mucho trabajo», está ardiendo en el municipio de Trancoso (distrito de Guarda), donde hay tres aldeas «en la línea de fuego».

Por este incendio se registraron 17 heridos leves, de los cuales hubo seis que tuvieron que ser derivados a un centro médico y 11 que pudieron ser atendidos en el lugar.

Entre estas 17 personas había 9 civiles, según Araújo.

Por otro lado, los otros dos grandes incendios, ubicados en Covilhã (distrito de Castelo Branco) y Tabuaço (distrito de Viseu), han dejado un total de 3 bomberos heridos leves por «enfermedad súbita».

El oficial de la Anepc explicó que esperan dar como dominados al menos dos de estos incendios durante la próxima noche, en un momento en el que se espera un agravamiento de las condiciones meteorológicas en los próximos dos días.

«Vamos a tener aumento de temperaturas, también más viento y vamos a tener inestabilidades. En algunos lugares habrá tormentas…», alertó Araújo.

Esto ha llevado a la Anepc a elevar al nivel máximo el estado de preparación de las fuerzas de seguridad, para reaccionar lo antes posible si fuera necesario ante los fuegos.

Portugal arrastra varios días de altas temperaturas e incendios, lo que llevó al Gobierno de Portugal a alargar la declaración del estado de alerta hasta el próximo miércoles 13 de agosto. EFE

