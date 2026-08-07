Varios motines carcelarios dejan 3 muertos en Sri Lanka en un mes de continuos disturbios

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Colombo, 7 ago (EFE).- Al menos 3 personas han muerto y decenas han resultado heridas en varios disturbios en tres cárceles de Sri Lanka, informó el Gobierno de este país, apenas un mes después de que un primer motín, el pasado julio, dejara 26 muertos en una prisión del oeste de la isla.

El ministro de Seguridad Pública, Ananda Wijepala, aseguró que unos 50 reclusos se fugaron de uno de los pabellones y provocaron un motín en la prisión Magazine en Borella, en Colombo. El incidente, que ya se encuentra bajo control, dejó un recluso muerto y otros diez heridos.

«Los heridos están siendo atendidos en el Hospital Nacional», declaró Wijepala.

Según el ministro, otro motín se desató este viernes de manera simultánea en un centro penitenciario de Kuruwita, en la provincia sureña de Sabaragamuwa, donde dos reclusos murieron y otros 10 resultaron heridos.

La policía y las fuerzas de seguridad tratan de controlar un disturbio separado que se ha desatado en el Centro Correccional de Pallansena, en Negombo. Reportes de medios muestran a reclusos arrojando piedras desde el interior de las instalaciones y a las fuerzas de seguridad utilizando gases lacrimógenos en un intento por contener la revuelta.

El Gobierno de Colombo apunta a una conspiración para «desestabilizar las prisiones» por un problema de drogas y crimen organizado como motivo de las revueltas citando los primeros informes de inteligencia

«Nuestro esfuerzo se centra en controlar los disturbios garantizando la seguridad de los reclusos y de todos los funcionarios que trabajan en las prisiones», afirmó Wijepala.

El presidente del Comité para la Protección de los Derechos de los Presos, Senaka Perera, declaró a EFE que el argumento de las drogas utilizado por el gobierno es solo una excusa.

«El gobierno ha perdido el control total de las prisiones (…) Las prisiones están hacinadas. Albergan hasta tres o cuatro veces su capacidad. Los reclusos enfrentan muchos problemas en el interior», señaló Perera, que asegura que el gobierno no cuenta con un procedimiento adecuado para controlar el problema del hacinamiento.

Según un informe reciente del comité, la tasa de hacinamiento carcelario de Sri Lanka se sitúa en el 286,6 %, mientras que más del 60 % de los internos se encuentran aun a la espera de juicio. EFE

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(foto) (vídeo)