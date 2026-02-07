Varios trenes suspendidos y alteraciones en la red ferroviaria de Portugal por el temporal

1 minuto

Lisboa, 7 feb (EFE).- Varios trenes están suspendidos este sábado y hay alteraciones en la red ferroviaria de Portugal debido al mal tiempo, con la llegada de la borrasca Marta.

La empresa pública Comboios de Portugal (Trenes de Portugal) informó en su web de interrupciones en sus servicios y rutas como el tren internacional Celta, que une Oporto con Vigo (Galicia, España) y que señaló que está suspendido por el operador español.

En la línea del norte de Portugal transitan servicios interciudades de forma parcial y solo hay regionales entre Entroncamento-Soure y Tomar-Lisboa, mientras que en la de Cascais hay alteraciones en los horarios.

En la línea de Beira Baixa, el servicio de pasajeros está suspendido entre Entroncamento y Castelo Branco.

También continúan cancelados los trenes de la línea del Duero entre Régua y Pocinho, todos los de la línea oeste y los urbanos de Coimbra.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado un empeoramiento de las condiciones meteorológicas este fin de semana en el país ibérico por la llegada del temporal Marta, después de que el país sufriera los efectos de las borrascas Leonardo y Kristin.

Se esperan vientos de hasta 120 kilómetros por hora en las sierras, y precipitaciones intensas al sur del río Tajo, lo que incluye la región metropolitana de Lisboa, el Alentejo y el Algarve, que van a contribuir a una nueva subida de los caudales de los ríos. EFE

