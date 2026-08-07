Vasco da Gama ficha al atacante argentino Facundo Colidio

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Río de Janeiro, 7 ago (EFE).- El club brasileño Vasco da Gama anunció este viernes la contratación del atacante argentino Facundo Colidio, procedente del River Plate, al que le ofreció un contrato de poco más de tres años, hasta finales de 2029.

El conjunto carioca informó en redes sociales que su nuevo centro delantero, de 26 años, desembarcó este mismo viernes en Río de Janeiro para realizar los respectivos exámenes médicos y firmar el contrato.

Pese a que el Vasco no divulgó el valor del fichaje, versiones de prensa indican que desembolsó 4,5 millones de dólares por el 50 % de los derechos federativos del delantero en un acuerdo que le permite comprar el restante 50 % por 5 millones de dólares en caso de que sea de su interés.

«Tengo una expectativa muy grande (con la llegada al equipo brasileño). Estoy muy bien y vengo de un club grande. Quiero volver al más alto nivel», afirmó el argentino en sus primeras declaraciones en Brasil.

Colidio anotó 32 goles en 136 partidos desde que fue contratado por el River Plate en 2023, pero en la última temporada, en medio del bajo rendimiento del equipo, tuvo que disputar la titularidad.

Con doble nacionalidad, argentina e italiana, Colidio se formó en las categorías juveniles del Inter de Milán y actuó en clubes como el Sint-Truiden belga y el Tigre argentino antes de llegar al River Plate.

El argentino es el segundo refuerzo del Vasco da Gama en la actual ventaja de transferencias tras la contratación del lateral derecho Paulinho.

Ambos reforzarán al conjunto de Río de Janeiro en el resto de una temporada en la que disputa la Copa Sudamericana, en la que ya está inscrito en octavos de final, la Copa de Brasil, en la que está en cuartos de final, y el Campeonato Brasileño, en el que lucha por salir de la zona de descenso. EFE

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