Veinticinco ciudades italianas en alerta roja por la ola de calor

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Roma, 4 ago (EFE).- Hasta este miércoles, 25 de las 27 grandes ciudades monitoreadas en Italia permanecerán en alerta roja debido a la cuarta ola de calor, mientras que Messina y Reggio Calabria (sur de Italia) pasan de alerta amarilla a naranja, según el Ministerio de Salud.

Las olas de calor que han asfixiado a Italia durante meses han causado la muerte de cinco trabajadores agrícolas, el último caso se produjo el domingo pasado cuando un joven rumano de 19 años murió mientras trabajaba recogiendo tomate cerca de Cremona debido al calor sofocante, según un informe del sindicato Flai Cgil.

Se prevé que entre el viernes 7 y el domingo 9 se produzca el primer descenso, leve y temporal, del tiempo: será más perceptible en el norte y en las regiones centrales cercanas a las costas del mar Adriático, donde se espera que las temperaturas bajen de los 35 grados, según informa Meteo.It, mientras que en el resto del país no se prevé que superen los 36-37 grados.

En las montañas persistirá un calor extremo, con temperaturas bajo cero entre los 4.500 y los 4.800 metros, aunque se prevé que desciendan ligeramente hacia finales de semana, alcanzando entre los 3.800 y los 4.200 metros.

Mal tiempo en cuatro regiones del centro de Italia, Los Abruzos, Umbría, Basilicata y Molise a partir de hoy, existe riesgo de tormentas eléctricas debido al paso de un sistema de baja presión.

Mientras que este verano ha sido uno de los más secos de los últimos setenta años en la región de Piamonte, con un déficit de precipitaciones del 55% en los últimos tres meses.

La región se prepara para declarar el estado de emergencia, «Desde mediados de mayo, las temperaturas han estado por encima de lo normal y la escasez de agua está poniendo de rodillas a la agricultura de la provincia», afirmó Bruno Mecca Cici, presidente de Coldiretti Turín, la mayor asociación agrícola. EFE

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