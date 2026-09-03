Venecia ofrece una lectura feminista de las ‘Metamorfosis’ de Ovidio

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Marta Garde

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- Los mitos de los que habló Ovidio en sus ‘Metamorfosis’, en las que el poeta romano explicó el mundo a través de las transformaciones de dioses y mortales, llegan a Venecia en clave feminista con ‘Les métamorphoses, au féminin’, que Maria Giménez Cavallo presenta este jueves en la Semana Internacional de la Crítica, sección paralela de la Mostra.

La cineasta, nacida en Nueva York de madre italoamericana y padre español, tiene como hilo conductor a una profesora de instituto (Noémie Merlant) que lee a sus alumnos pasajes de esa obra maestra de la literatura latina, haciéndoles reflexionar sobre su mensaje entre líneas.

«A través del arte, de la literatura, se puede ver mejor la realidad. A lo mejor con esta película se puede cambiar un poco de punto de vista. No quería dar una respuesta fácil», explica la directora a EFE sobre esta coproducción de Italia, Francia y Estados Unidos y 20 minutos de duración.

De los cerca de 250 mitos y leyendas de la Antigüedad romana que recoge Ovidio, Giménez se centra en algunos como los de Júpiter y Europa, Calisto o Apolo y Dafne, con el foco puesto en la violencia ejercida contra la mujer. Mitos en los que, tras las historias de amor, aparecen el engaño, el abuso, el castigo, la venganza o los celos, unos temas que, según Giménez, siguen estando de actualidad.

«Hay todavía mucho camino por hacer. La palabra mágica es la educación. Si los chicos están sensibilizados a esas temáticas, a lo mejor de verdad puede haber un cambio», señala la directora, de 34 años.

Le gustaron esos pasajes porque hablan también de la transformación de las especies, como Calisto en una osa o Dafne en un árbol de laurel: «Somos todos parte de este mundo, también los árboles y los animales. Por eso esos dos mitos me llaman la atención», añade.

No es la primera vez que Giménez se inspira en Ovidio. Lo hizo también en ‘Anime galleggianti’ (2024), que recurre igualmente a la mitología clásica.

«Ovidio es muy cinematográfico porque está lleno de poesía», señala Giménez. La directora cree que la literatura «es como un espejo» con el que es más fácil empatizar sobre la realidad y presenta este proyecto con una voluntad pedagógica y la intención de llevarlo a escuelas.

‘Les métamorphoses, au féminin’ no son un «manifiesto feminista», recalca. Pero sí provoca en los estudiantes de esa clase ficticia, especialmente entre los chicos, una creciente apertura de miras que se extiende a su vez al espectador.

Giménez dice estar «muy feliz» de haber sido seleccionada en la Semana Internacional de la Crítica, sección paralela a la Mostra, inaugurada el miércoles y que se clausura el día 12. «Hay siempre jóvenes que quieren cambiar las cosas y hacer un cine no tradicional».

Ella, que trabajó como ayudante de dirección para cineastas consagrados como Abdellatif Kechiche, quiere aprovechar su paso por Venecia para buscar fondos para su próximo proyecto, ‘Bambino Maialino’, un largometraje de ficción en el que vuelven a disolverse las fronteras entre lo humano, la naturaleza y lo animal. EFE

mgr/agf

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