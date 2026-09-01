Venezuela reanuda con ocho vuelos las operaciones en su principal aeropuerto tras sismos

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Caracas, 1 sep (EFE).- El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar de Maiquetía, reactivó este martes sus operaciones con terminales temporales y un itinerario previsto de cuatro vuelos internacionales de llegada y cuatro de salida, según anunció el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

En declaraciones a la prensa desde el aeropuerto, Garcés estimó que, con este reinicio de vuelos, se recupere el 25 % de las operaciones que Venezuela tenía en Maiquetía, sin precisar la cifra, antes del doble terremoto de junio, que causó daños en la terminal y obligó a un cierre temporal de más de dos meses hasta hoy.

«Vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades para llegar, prontamente, a 40 % en un par de meses y posteriormente a finales, principios de años, poder llegar hasta el 60 %», añadió el funcionario.

Garcés indicó que el tiempo estimado del ‘check-in’ (registro) es de aproximadamente 30 minutos, por lo tanto pidió a los pasajeros que tengan una previsión de dos horas para los vuelos nacionales y de tres para los internacionales.

Al menos 14 aerolíneas retomarán operaciones en las tres primeras semanas de septiembre en Maiquetía, entre ellas las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca, LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines) y la brasileña GOL, según dijo a EFE la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo.

Además, se incorporan las nacionales Láser, Conviasa, Venezolana de Aviación, Estelar, Rutaca y Avior.

El lunes, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) llamó a los pasajeros a que confirmen directamente con la aerolínea o agencia de viaje si su vuelo partirá desde el Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Maiquetía, en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más devastado por los recientes sismos.

Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según una nota difundida el lunes de la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

De acuerdo al IAIM, las terminales contarán con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

Entretanto, el itinerario de vuelos internacionales de Maiquetía se completa con operaciones en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), y en Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), subrayó el titular de Transporte. EFE

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