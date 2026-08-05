Venezuela reanuda operaciones de carga en su principal aeropuerto tras cierre por sismos

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Caracas, 5 ago (EFE).- El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, reanudó este miércoles sus operaciones de carga internacional con la llegada de un vuelo procedente de Panamá, luego de permanecer inoperativo desde el pasado 24 de junio a raíz de las afectaciones sufridas por el doble terremoto.

A través de X, el Ministerio de Transporte indicó que este reinicio de operaciones forma parte del restablecimiento progresivo de la terminal aérea, todavía sin vuelos comerciales.

El pasado viernes, el Ministerio de Transporte informó sobre la reapertura paulatina del aeropuerto con miras a «garantizar la reanudación progresiva de los servicios».

El Simón Bolívar -que sufrió daños en su infraestructura, tanto en la pista como en la terminal- se encuentra ubicado en la región de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Desde entonces, varias aerolíneas han movido sus operaciones a la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo.

El pasado 6 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto Simón Bolívar, sin precisar cuándo podría tener lugar dicha reanudación.

Dos días antes, Rodríguez también anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal, pese a no detallar qué actores están involucrados.

El doble terremoto ha dejado al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales. EFE

rbc/rrt