Venezuela recibe cinco toneladas de medicinas enviadas por Egipto como ayuda humanitaria

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Caracas, 4 ago (EFE).- Un cargamento de cinco toneladas de medicamentos enviado por Egipto llegó a Venezuela para reforzar la capacidad operativa del Sistema Público Nacional de Salud, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, informó este martes el Ministerio de Comunicación venezolano.

En una nota de prensa, la cartera de Estado detalló que el cargamento llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en el estado Carabobo (norte), que ha incrementado sus operaciones luego de que el principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, sufriera daños estructurales tras los terremotos.

El cargamento contiene «analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antibióticos, antivirales, tratamientos cardiovasculares, digestivos, antiespasmódicos, respiratorios, antiparasitarios», así como «fármacos destinados al sistema nervioso y la salud mental», indicó el Ministerio de Comunicación.

«Los medicamentos serán distribuidos de manera prioritaria en hospitales, centros de salud, campamentos transitorios y hospitales de campaña ubicados en las zonas más afectadas», subrayó la cartera.

Al menos 6.125 personas han fallecido en Venezuela en el contexto del doble terremoto, según cifras publicadas en la víspera por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades no actualizaban el número de víctimas fatales desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en la zona norte del país.

El también hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez indicó que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales.

Además, más de 24.000 personas se encuentran en campamentos transitorios, la mayoría (12.752) en La Guaira, el estado más afectado por los sismos, según el más reciente boletín difundido el pasado 26 de julio por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. EFE

rbc/bam/jrg