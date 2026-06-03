Ventas en Ecuador alcanzaron los 24.278 millones de dólares en mayo, 10,1 % más que 2025

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Guayaquil (Ecuador), 2 jun (EFE).- Las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos en Ecuador alcanzaron los 24.278 millones de dólares en mayo, lo que representa un crecimiento del 10,1 % en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se reportaron 22.041 millones, informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas.

La construcción lideró el incremento con una variación positiva del 24,5 %, seguida por las actividades de turismo, con 19,4 %; transporte y almacenamiento, con 17,5 %; comercio, con 14,7 %; y actividades inmobiliarias, con 10,8 %.

Los días festivos nacionales registrados durante el mes «contribuyeron significativamente al crecimiento de varios sectores económicos», agregó el Servicio de Rentas Internas (SRI), la agencia de recaudación del país andino.

Durante el feriado por el Día del Trabajo, entre el 1 y el 3 de mayo, las ventas alcanzaron 887,7 millones de dólares, cifra superior en 6,2 % a los 835,9 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

De igual manera, durante el feriado por la Batalla de Pichincha, entre el 23 y el 25, las ventas sumaron 891,2 millones, lo que representa un incremento del 10,6 % frente a los 805,5 millones reportados durante el festivo del año anterior.

La cartera de Finanzas también informó que en abril la economía ecuatoriana registró una inflación anual de 2,6 %, «que es más baja en relación a los países vecinos, como Colombia (5,7 %) y Perú (3,7 %).

Además, que durante ese mismo mes los depósitos en la banca alcanzaron los 62.700 millones de dólares, «registrando un crecimiento interanual de 7.421 millones más respecto a abril de 2025 (13,4 %)»; y que la cartera de créditos de la banca privada alcanzó los 53.412 millones, es decir, 6.041 millones más (13 %) que el año pasado.

La cartera de crédito del segmento productivo es la de mayor crecimiento con una variación interanual de 16,3 %, que representa 3.529 millones de dólares más que lo registrado el año anterior.

«Este logro económico se ve reflejado además en la reducción de las tasas de interés», dijo Finanzas, que señaló que la tasa activa referencial bajó del 8,46 % registrado en junio de 2025 a 6,85 % en junio 2026, mientras la tasa pasiva referencial pasó de 6,56 % (junio 2025) a 5,29 % (junio 2026). EFE

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