Vicepresidenta colombiana denuncia el uso fraudulento de su imagen con fines electorales

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Bogotá, 9 jun (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este martes el uso fraudulento de su imagen en publicaciones que circulan en redes sociales y que, según afirmó, buscan «manipular y engañar» a los ciudadanos en la campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

«Hoy quiero denunciar el uso fraudulento de mi imagen. Están circulando en redes sociales imágenes que buscan manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones», manifestó Márquez en un video difundido en las redes de la Vicepresidencia.

En su denuncia, Márquez mostró un fotomontaje en el que aparece su imagen junto a la del candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, aunque la funcionaria no precisó quién está detrás de esos contenidos.

La denuncia se produce a doce días de la segunda vuelta el próximo 21 de junio, en la que De la Espriella disputará la Presidencia con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, tras obtener en la primera ronda 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

Márquez aseguró que su trayectoria política ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos, el medioambiente y las poblaciones históricamente excluidas, como los pueblos indígenas y afrocolombianos, del que ella hace parte.

«Mi causa es la justicia social. Siempre estaré del lado de la vida, jamás del lado de la muerte», dijo.

La vicepresidenta rechazó «de manera enérgica» las publicaciones y desmintió cualquier apoyo a los candidatos en la contienda electoral en la que no tiene permitido participar por restricciones legales.

«Estas prácticas atentan contra la confianza pública y desinforman en un momento en el que el país necesita debate democrático, respeto y transparencia», indicó. EFE

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