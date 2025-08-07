Von der Leyen habla con Zelenski sobre el camino al acuerdo de paz y la llamada con Trump

Bruselas, 7 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre los «acontecimientos de los últimos días» en los que el líder ucraniano ha conversado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y sobre los próximos pasos en el camino a un acuerdo negociado para la paz.

En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen compartió que ambos hablaron también de lo que está por venir en la negociación de la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la reconstrucción de este país tras la invasión rusa.

«La posición de Europa es clara. Apoyamos plenamente a Ucrania. Seguiremos desempeñando un papel activo para garantizar una paz justa y duradera», concluyó.

La Unión Europea celebró este jueves «cualquier presión para garantizar que Rusia esté en la mesa de negociaciones» de paz con Ucrania, ante una posible reunión entre Zelenski, Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

“En primer lugar, nadie quiere más paz que Ucrania y la UE. Está muy claro que a Rusia no le interesa ninguna paz como tal porque lo hemos visto en sus acciones, no en sus palabras”, dijo la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).

Von der Leyen no participó en la conversación telefónica del pasado miércoles entre Zelenski, Trump y varios líderes europeos, pero «recibió un informe detallado» sobre esa llamada, en la que se abordó la reunión mantenida poco antes en Moscú por el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con el propio Putin.

Trump dijo que la reunión entre Witkoff y Putin abrió la puerta a una cumbre para avanzar hacia la paz entre él mismo, Zelenski y Putin, que podría tener lugar en los próximos días. Además, los líderes ruso y estadounidense prevén también reunirse en los próximos días, según anunció este jueves el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov. EFE

