Von der Leyen pide no descartar una Europa a dos velocidades en materia de competitividad

4 minutos

Bruselas, 9 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó este lunes que el impulso de la competitividad económica de la UE es crucial para la «independencia» del bloque y sugirió a los líderes que se avance a dos velocidades cuando no sea posible conseguir que los Veintisiete se pongan de acuerdo.

Von der Leyen expresa este juicio en una carta que ha enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete de cara a la cumbre informal que mantendrán este jueves en el castillo de Alden Biesen (este de Bélgica), en el que los celebrarán el segundo de los «retiros» convocados por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para mantener debates estratégicos.

«Nuestra ambición debe ser siempre lograr acuerdos entre los 27 Estados miembros. Sin embargo, cuando la falta de avances o de ambición amenazan con socavar la competitividad o la capacidad de actuar de Europa, no debemos dejar de utilizar posibilidades previstas en los Tratados sobre la cooperación reforzada», afirma.

La denominada cooperación reforzada es una opción en la legislación comunitaria que permite a un grupo de países (un mínimo de nueve) seguir trabajando en una normativa concreta que no tiene el respaldo de todos los Estados miembros.

Esta propuesta coincide con el movimiento que a finales de enero hicieron las seis grandes economías de la UE (Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos), cuyos ministros de Finanzas pactaron tras una reunión un documento con prioridades en esta materia.

En la misiva, Von der Leyen enfatiza que una economía competitiva «es la base para la prosperidad» del bloque y «esencial para la independencia de Europa», puesto que «sostiene el bienestar de los ciudadanos y el modelo social» en un mundo «cada vez más caracterizado por el poder duro, la rivalidad estratégica y la utilización de las dependencias como arma».

«Conectar nuestra agenda de competitividad con nuestro impulso por la independencia debe ser nuestra misión principal», expone, para después llamar a «intensificar los esfuerzos» iniciados tras la publicación de los informes de Mario Draghi y Enrico Letta y recordar que se trata de una «responsabilidad compartida» entre las instituciones de la UE y los Estados miembros.

A continuación, la jefa del Ejecutivo comunitario divide en cinco grandes bloques los mensajes que prevé trasladar el jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que son la agenda de simplificación, la diversificación de las relaciones internacionales y los acuerdos comerciales, la profundización del mercado único, el impulso por la innovación estratégica y el esfuerzo inversor esperado para los próximos años.

Von der Leyen defiende, entre otras cosas, que el gran «desafío» del club es «fabricar más en Europa y reforzar su propia base de producción» con el objetivo de poder defender sus «intereses estratégicos» en el escenario geoeconómico actual y al mismo tiempo «apoyar activamente la creación de valor doméstica».

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea apunta que la «preferencia Europea» -política que aboga por dar prioridad a la industria europea- es un «instrumento necesario» que contribuye a crear mercados líderes en sectores estratégicos y a aumentar las capacidades de producción europeas, aunque tiene que apoyarse en un «análisis económico robusto» para estar justificado.

Además, cita iniciativas ya conocidas que Bruselas tiene previsto presentar en un futuro cercano, como el llamado ‘régimen 28’, que creará un sistema de ventanilla única para empresas que quieran operar en todo el bloque, o el paquete de soberanía tecnológica que desea desvelar en primavera, así como otras que se encuentran ya en procedimiento legislativo, como el euro digital.

Más allá de nuevos proyectos, Von der Leyen también sugiere poner el acento en acabar con las barreras internas y la «fragmentación» que impiden un mercado único genuino y «limitan la actividad transfronteriza y las inversiones, en especial en el sector servicios».

«Está claro que ya no podemos continuar como hasta ahora», reclama la jefa del Ejecutivo comunitario en este punto, en el que pide «eliminar estas barreras internas y garantizar que no se introduzcan otras nuevas». EFE

asa/rja/fpa