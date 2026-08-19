¿Neutralidad estricta o flexible? La ciudadanía suiza decidirá en las urnas

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¿Cómo debería interpretar Suiza su neutralidad en el futuro? La ciudadanía suiza decidirá sobre esta cuestión el 27 de septiembre.

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Por un lado el partido conservador Unión Democrática de Centro (UDC) apoya una interpretación más estricta de la neutralidad. Por el otro lado se encuentran los demás grandes partidos, así como el Gobierno suizo y el Parlamento, que quieren mantener el enfoque actual.

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Mostrar más Política suiza ¿Debe ser estricta o flexible la neutralidad suiza? La ciudadanía decidirá en las urnas Este contenido fue publicado en El 27 de septiembre, Suiza votará sobre una iniciativa que busca consagrar en la Constitución una neutralidad más estricta. leer más ¿Debe ser estricta o flexible la neutralidad suiza? La ciudadanía decidirá en las urnas

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Mostrar más Debate moderado por Giannis Mavris ¿Hasta qué punto debe ser neutral Suiza? Para algunas personas, Suiza no es lo bastante neutral; para otras, lo es demasiado. ¿Qué opina usted? ¿Cómo debería entender Suiza su neutralidad en la actualidad? Únase al debate 124 Me gusta Ver la discusión