Votantes de Sajonia-Anhalt en Magdeburgo acuden a las urnas con la ultraderecha en mente

Compartir

4 minutos

Magdeburgo (Alemania), 6 sep (EFE).- Muchos de los votantes que acuden este domingo a las urnas en el Instituto Hegel de Magdeburgo, situado no lejos de donde Alternativa para Alemania (AfD) cerró su campaña la víspera, depositaron sus papeletas con la «amenaza» del partido ultraderechista en mente, ya que los sondeos le atribuyen la victoria y si alcanza la mayoría absoluta, incluso podría gobernar.

«En casa somos optimistas, pero tenemos un poco de miedo a que AfD llegue al poder», dijo a EFE Christoph, trabajador de la banca, al salir del centro escolar que alberga tres mesas electorales, y está situado en un barrio acomodado de Magdeburgo.

Christoph dijo que tenía muy claro a quién votar, pues su pareja es turca y está tratando de obtener la ciudadanía alemana, algo que podría complicarse si AfD logra la mayoría absoluta, un partido considerado un «caso seguro» de extremismo de derechas por el Ministerio del Interior de Sajonia-Anhalt.

«Hay que evitar el extremismo», apuntó por su parte a EFE Dirk, pediatra que acudió a votar con su mujer y dos nietas.

«Hoy es un día importante para los demócratas, y esperemos que muchos vayan a votar y que muchos piensen dos veces lo que votan», añadió.

Con él coincidía Axel, trabajador autónomo en el sector de la ingeniería, que deseaba una gran participación en los comicios para dar «legitimidad» al Ejecutivo que reemplace a la coalición que forman la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, el Partido Socialdemócrata (SPD) y los liberales del FDP.

Siegmund llega a votar en una Simson

A unos 75 kilómetros al norte de Magdeburgo, en la turística población de Tangermünde, el candidato a primer ministro regional de AfD, Ulrich Siegmund, votó en la localidad donde vive con su familia, rodeado de sus partidarios y junto a su mujer, Julia, con la que llegó al colegio electoral un ciclomotor azul Simson Schwalbe.

Dicho vehículo, uno de los iconos de la Alemania comunista, se ha convertido en uno de los objetos fetiche de la campaña de Siegmund, que también se ha apoyado en el sentimiento de nostalgia hacia los tiempos de la República Democrática de Alemania (RDA).

Ante sus votantes y curiosos, Siegmund destacó que el «ambiente que se respira es sencillamente fantástico, uno de optimismo y esperanza» y «de renovación, de impulso hacia adelante», que es lo que necesita el país, añadió, y prometió «cerrar las brechas que nos separan» en Alemania entre este y oeste, y entre las diferentes ideologías.

Poco antes de que depositara su voto un hombre tuvo que ser reanimado frente al colegio electoral, según la Policía.

Su principal rival, Schulze, votó en Magdeburgo junto a su esposa Kati, y dijo confiar, como otros votantes del instituto Hegel, en una gran participación.

«El resultado definitivo no se conocerá hasta muy tarde en la noche, ya que hay una participación muy elevada del voto por correo», apuntó.

AfD, favorita en las encuestas

Según el último sondeo publicado el pasado jueves, AfD obtendría un 41 % de los votos, por lo que quedaría muy por delante de la CDU (23 %), La Izquierda (11,5 %), SPD (8,5 %) y Los Verdes (6 %), mientras que al resto de formaciones no superarían el 5 % necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

Otros sondeos anteriores atribuían a AfD un 43 %, porcentaje que sí podría significar la mayoría absoluta para la ultraderecha.

Ante esas perspectivas de victoria para AfD, Axel decía «no estar contento», porque «es un partido con tendencias que están muy en el ecosistema de la extrema derecha», aunque es verdad «que tocan puntos, como la inmigración, cómo otros no hacen».

«Además, cuando los oyes hablar, eligen palabras y modos que se apoyan mucho en los tiempos del NSDAP», apuntó, al aludir al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi.

Evitar extremistas en el gobierno

Sofía, tras salir del instituto Hegel con su marido e hija de corta edad, señaló que este domingo era importante votar a un partido al que se pueda echar del Gobierno a través del voto.

Para su marido, matemático empleado en una multinacional alemana, «lo importante es que no llegue un partido extremo al gobierno, que la región tenga perspectivas, también desde el punto de vista económico, y que Sajonia-Anhalt siga abierta al mundo».

Ambos visitaron la víspera la Plaza de la Catedral, donde un festival por una Sajonia-Anhalt abierta al mundo reunió según los organizadores a 15.000 personas y según la Policía 10.000. EFE

smm-cae/av

(foto)(vídeo)