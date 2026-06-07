Vuelve a registrarse la falta de material electoral en algunas mesas de votación en Perú

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Lima, 7 jun (EFE).- La falta de material electoral para desarrollar la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú vuelve a reportarse en algunas mesas al inicio de la jornada, pese a que minutos antes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, había afirmado que el material estaba listo en todos los lugares.

Media hora después del inicio del horario de votación de este domingo, todavía había mesas cuyos miembros señalaban no disponer de los elementos necesarios para poder recibir a los electores, si bien aparentemente en un número menor en comparación a la primera vuelta del 12 de abril, cuando esta situación se produjo a mayor escala en la capital Lima.

En algunos colegios, las listas de electores y papeletas de votación llegaron minutos antes del comienzo de la jornada de votación, previsto para las 7.00 hora local (12.00 GMT), lo que retrasó la instalación de las mesas pese a que sus miembros estaban preparados a la hora convenida, según indicaron funcionarios electorales a medios nacionales.

Las autoridades electorales de Perú habían puesto énfasis en garantizar el pleno reparto del material electoral en todo el país tras las incidencias de la primera vuelta, que hicieron que algunos colegios en Lima abriesen con cinco horas de retraso y que incluso un grupo de trece locales lo hiciesen al día siguiente, en un hecho inédito en el país.

Esta situación alimentó las denuncias de fraude, sin pruebas sólidas, vertidas por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que cree que se afectó a sus votantes al registrarse este problema únicamente en sectores de Lima, su bastión electoral, sobre todo al quedarse fuera de la segunda vuelta por apenas 21.000 votos.

En su discurso inaugural de la jornada electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró hoy que el material electoral había llegado antes de las 7.00 a la totalidad de centros de votación y descartó que se volviese a repetir el escenario vivido el 12 de abril.

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. EFE

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