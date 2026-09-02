Wall Street cierra en verde mientras los bonos del Tesoro moderan sus subidas

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Nueva York, 2 sep (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,56 %, mientras los bonos del Tesoro moderan sus subidas y los inversores mantienen el foco en Oriente Medio.

Al término de la sesión, el Dow se situó en los 53.061 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,46 %, hasta las 7.666 unidades; y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,45 %, hasta los 26.217 enteros.

Pese a que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia para endeudamientos a largo plazo como las hipotecas, alcanzó al inicio de la jornada el 4,814 %, un nivel no visto desde noviembre de 2023, al término de la sesión bajó hasta el 4,78 %.

Mientras, la rentabilidad del bono a 2 años retrocedió hasta el 4,37 %, la del bono a 30 años hasta el 5,257 % y la del bono a 20 años hasta el 5,26 %.

Jay Hatfield, director ejecutivo de la firma Infrastructure Capital Advisors, indicó a CNBC que «el factor clave» del mercado actualmente es el petróleo y que «el repunte de hoy se debe a que el crudo está alcanzando un máximo».

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó hoy los 91 dólares el barril, tras subir un 0,88 %, y alcanzó así su precio más alto desde el pasado 8 de junio, apoyado por la reanudación de la ofensiva en Oriente Medio.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró este miércoles que más de 17 millones de barriles de oro negro atravesaron el estrecho de Ormuz el pasado lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero.

Estados Unidos ha establecido un corredor marítimo junto a la costa de Omán para facilitar el paso de petroleros de sus aliados del golfo, que en ocasiones navegan de noche.

Sin embargo, Irán ha atacado repetidamente barcos que utilizan esta ruta y exige a los buques comerciales que empleen un corredor situado junto a sus aguas.

En otros mercados, el oro subió un 0,85 %, hasta 4.433 dólares la onza, y la plata un 0,8 %, hasta 65,89 dólares. EFE

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