The Swiss voice in the world since 1935

Xi dice a Guterres que China «da estabilidad y certidumbre» ante los cambios globales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tianjin (China), 30 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este sábado una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que señaló que China «da estabilidad y certidumbre» ante los cambios globales.

Xi indicó que «China está dispuesta a profundizar su cooperación con la ONU, apoyar su papel central en los asuntos internacionales y trabajar juntos para mantener la paz mundial y promover el desarrollo y la prosperidad», según un comunicado publicado por el medio oficial Xinhua.

El mandatario chino aseveró que su país «siempre se ha mantenido firme en el lado correcto de la historia y ha defendido el verdadero multilateralismo».

Xi agregó que China «siempre será un socio fiable de la ONU» y enfatizó que «el multilateralismo y la cooperación son la respuesta correcta para resolver los problemas globales».

Por su parte, Guterres agradeció a Xi por el «firme y constante apoyo de China» a la ONU, según Xinhua.

«Actualmente, el multilateralismo, el derecho internacional y la autoridad de las Naciones Unidas enfrentan desafíos, y la arquitectura de gobernanza internacional necesita urgentemente una reforma», afirmó el funcionario, que añadió que la ONU está dispuesta a colaborar con China para «defender las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y promover un mundo multipolar».

Guterres asistirá en Tianjin a la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará entre el domingo y el lunes y contará con la presencia de líderes como el ruso Vladímir Putin o el indio Narendra Modi, además de la de Xi.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la buena vecindad y la cooperación política, económica y en seguridad, si bien existen tensiones entre sus miembros. EFE

aa/jac

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR