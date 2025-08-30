Xi dice a Guterres que China «da estabilidad y certidumbre» ante los cambios globales

2 minutos

Tianjin (China), 30 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este sábado una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que señaló que China «da estabilidad y certidumbre» ante los cambios globales.

Xi indicó que «China está dispuesta a profundizar su cooperación con la ONU, apoyar su papel central en los asuntos internacionales y trabajar juntos para mantener la paz mundial y promover el desarrollo y la prosperidad», según un comunicado publicado por el medio oficial Xinhua.

El mandatario chino aseveró que su país «siempre se ha mantenido firme en el lado correcto de la historia y ha defendido el verdadero multilateralismo».

Xi agregó que China «siempre será un socio fiable de la ONU» y enfatizó que «el multilateralismo y la cooperación son la respuesta correcta para resolver los problemas globales».

Por su parte, Guterres agradeció a Xi por el «firme y constante apoyo de China» a la ONU, según Xinhua.

«Actualmente, el multilateralismo, el derecho internacional y la autoridad de las Naciones Unidas enfrentan desafíos, y la arquitectura de gobernanza internacional necesita urgentemente una reforma», afirmó el funcionario, que añadió que la ONU está dispuesta a colaborar con China para «defender las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y promover un mundo multipolar».

Guterres asistirá en Tianjin a la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará entre el domingo y el lunes y contará con la presencia de líderes como el ruso Vladímir Putin o el indio Narendra Modi, además de la de Xi.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la buena vecindad y la cooperación política, económica y en seguridad, si bien existen tensiones entre sus miembros. EFE

aa/jac

(foto) (vídeo)