Xi Jinping insta al presidente egipcio a oponerse a la «injerencia externa» en Oriente Medio

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El presidente chino instó este miércoles a su homólogo egipcio a oponerse a la «injerencia externa» en Oriente Medio y afirmó durante su visita a El Cairo que Pekín está dispuesto a trabajar para salvaguardar el transporte marítimo amenazado por la guerra en Irán.

El presidente chino, Xi Jinping, visita por primera vez Egipto después de una década y fue recibido por el mandatario Abdel Fatah al Sisi con una salva de 21 cañonazos en el opulento palacio presidencial de Ittihadiya.

Pekín busca afianzar su presencia en la región, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán que comenzó en febrero.

«Debemos defender el principio de que los pueblos de Oriente Medio son dueños de sus propios asuntos, oponernos a la injerencia externa y apoyar a los países de la región en el fortalecimiento del diálogo sobre la paz y la seguridad», dijo Xi al presidente egipcio durante la reunión bilateral, informó la agencia estatal de prensa Xinhua.

China «está dispuesta a trabajar con los países de la región para salvaguardar la seguridad de las rutas marítimas internacionales, impulsar la cooperación para el desarrollo y eliminar los focos que alimentan los conflictos», afirmó Xi.

La referencia de Xi a la seguridad del transporte marítimo se produce en un contexto de preocupación por la oferta mundial de petróleo debido al conflicto que afecta el flujo en el estrecho de Ormuz.

En el marco de su política de presión económica, Estados Unidos prometió en agosto aislar económicamente a Irán y amenazó con ampliar las sanciones a sus socios. China, como importante comprador de petróleo iraní, prometió que defenderá sus intereses.

Durante el encuentro, los mandatarios instaron a buscar «soluciones diplomáticas» para alcanzar un «acuerdo global que ponga fin a la guerra» en Oriente Medio, según un comunicado del portavoz de Al Sisi.

La presidencia egipcia indicó que ambos países, miembros del grupo BRICS de economías emergentes, firmaron un acuerdo para poner en marcha la tercera fase de la zona industrial egipcio-china, que, según las autoridades, ya alberga 200 empresas e inversiones por valor de unos 4.000 millones de dólares.

Estas nuevas inversiones, cuya cifra no ha sido revelada por Egipto, otorgan a Pekín una influencia aún mayor en la zona del canal de Suez, una ruta clave del comercio mundial en un momento en que la guerra bloquea el tránsito por otras vías de la región, como el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab al Mandeb.

China es uno de los principales exportadores a Egipto, con un superávit comercial de 12.000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, según datos de las aduanas chinas.

Xi, quien ha acercado a China a países de Oriente Medio cercanos a Estados Unidos, tiene prevista en septiembre una visita a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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