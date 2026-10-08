Ya son 30 los fallecidos en el ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk

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Kiev, 8 oct (EFE).- Al menos 30 personas han muerto en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en el este del país, a consecuencia de un ataque ruso con bomba aérea que ha alcanzado a un autobús dentro de la localidad, según el último balance ofrecido por la Fiscalía de la región de Donetsk.

En el balance previo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y las autoridades regionales y locales habían dado la cifra de 12 fallecidos.

El mandatario dijo que Rusia lanzó una bomba aérea contra la ciudad que impactó contra una parada de autobús.

El Ayuntamiento de Kramatorsk afirmó que el ataque alcanzó un autobús con pasajeros a bordo.

La Fiscalía de la región de Donetsk ha publicado imágenes de al menos un autobús y otros vehículos calcinados junto a cuerpos pixelados que yacen sobre una calzada llena de cascotes.

Según el comunicado publicado por la institución, «en el epicentro» de la explosión había dos autobuses.

La Fiscalía apunta a que Rusia utilizó una bomba aérea planeadora UMPB D-30 SN en este ataque que las autoridades ucranianas investigan como un crimen de guerra. EFE

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