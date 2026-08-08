Zelenski denuncia 13 muertos y 77 heridos civiles en ataques rusos en Ucrania en 24 horas

Compartir

3 minutos

Zagreb, 8 ago (EFE).- En las 24 horas entre el viernes y sábado por la mañana, murieron en Ucrania 13 personas y 77 resultaron heridas en ataques de Rusia con drones y proyectiles balísticos, informó este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, durante una visita a Belgrado.

En una rueda de prensa junto al presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, el mandatario ucraniano precisó que doce regiones fueron atacadas por el Ejército ruso.

«Casi a diario, cada noche, ahora en el quinto año de la guerra, Ucrania se ve obligada a perseverar y soportar esto», dijo Zelenski, quien realiza su primera visita a Serbia, un país cercano a Rusia y que no se ha unido a las sanciones europeas contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Según el presidente ucraniano, la mayoría de los ataques rusos se dirigen contra instalaciones vitales para la vida de las personas civiles.

“No tenemos una sola central eléctrica que no haya sido atacada. Estaciones de ferrocarril, hospitales, universidades, empresas públicas», dijo.

En ese sentido, Zelenski pidió más apoyo financiero a sus aliados occidentales, más capacidades antibalísticas y nuevas sanciones que impidan a Rusia la producción de misiles.

Por otra parte, el líder ucraniano agradeció a Vucic por la ayuda humanitaria que Serbia brinda a Ucrania y por el apoyo para mantener su integridad territorial.

Serbia y Ucrania firmaron hoy en Belgrado un memorando de entendimiento en materia de agricultura y un memorando de cooperación en el ámbito de la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

Vucic, por su parte, destacó que Serbia y Ucrania han elevado considerablemente el nivel de su intercambio comercial.

«El año pasado, la cifra rondó los 450 millones de dólares estadounidenses. Tan solo en los primeros seis meses de este año, la cifra es ya notablemente superior: cerca de 321 millones de dólares”, aseguró el líder serbio.

La visita de Zelenski a Serbia se produce pocas semanas después de una cumbre entre Ucrania y los países balcánicos en Kiev, donde Vucic fue el único líder que no firmó la declaración conjunta final del encuentro.

Preguntado por la prensa hoy, el presidente serbio rechazó las informaciones sobre supuestas exportaciones de material militar y municiones de Serbia a Ucrania.

Según explicó Vucic, las conversaciones con Zelenski anoche y hoy en Belgrado se centraron en temas bilaterales, comerciales y en el camino de ambos países hacia la UE.

En todo caso se mostró pesimista de que la UE logre unidad para recibir próximamente a nuevos miembros, ya que, según dijo, sin dar más precisiones, “siempre hay algunos miembros que se oponen”.

Por eso, agregó el mandatario, «Serbia se centra en el desarrollo económico y acuerdos sobre el libre comercio» con los países de la UE.

Desde la llegada al poder de Vucic en 2014, Serbia se ha estancado en su camino europeo, tanto por falta de alineación geopolítica, como por retroceso democrático y la degradación del estado de derecho. EFE

vb/jk/jlp

(foto) (vídeo)