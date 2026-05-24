Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales

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Berlín, 24 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de atacar edificios residenciales en un bombardeo en la noche del sábado a este domingo que tuvo a Kiev como principal objetivo y en el que fueron empleados 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik.

«Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra ‘victoria'», pero «continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles», señaló en un mensaje en su canal de Telegram al informar sobre los efectos del bombardeo.

El ataque ruso dañó «docenas de edificios residenciales y varias escuelas», según Zelenski.

«Sabemos ahora que al menos 83 personas se han visto afectadas», agregó el presidente sobre un bombardeo que, según las autoridades de Kiev, ha causado dos muertos y 56 heridos.

«Lamentablemente, hay fallecidos. Mis condolencias a los familiares y seres queridos», abundó.

Zelenski preciso que entre los 90 misiles de diferentes tipos que utilizó Rusia en su ataque figuraban 36 misiles balísticos, además del Oreshnik.

«Es imposible normalizar esto. Es importante que esto no siga sin consecuencias para Rusia», afirmó el jefe de Estado ucraniano, que precisó que entre los objetivos alcanzados por los sistemas ofensivos rusos figuran una infraestructura de abastecimiento de agua y un mercado.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte de que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como «principal objetivo Kiev», según la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE

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