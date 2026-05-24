Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales

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(Actualiza tras nuevo recuento de víctimas del alcalde de Kiev, con 69 heridos)

Berlín, 24 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el bombardeo ruso de la noche del sábado a este domingo, en el que Kiev fue el principal objetivo de un ataque en el que Rusia empleó 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, y acusó al inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, de golpear edificios residenciales.

«Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra ‘victoria'», pero «continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles», señaló en un mensaje en su canal de Telegram al informar sobre los efectos del bombardeo.

El ataque ruso dañó «docenas de edificios residenciales y varias escuelas», según Zelenski.

«Sabemos ahora que al menos 83 personas se han visto afectadas», agregó el presidente sobre el número de víctimas que dejó un bombardeo que, según el último balance de las autoridades de Kiev hecho público hacia las 9.30 GMT, dejó 69 personas heridas y dos muertos.

«Hasta el momento, 69 personas han resultado heridas en la capital, 36 de ellas han sido hospitalizadas. A otras 33 se les ha prestado asistencia ambulatoria y en el lugar de los hechos», según publicó en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

«Dos personas han fallecido como consecuencia del ataque masivo del enemigo contra Kiev», lamentó.

«Lamentablemente, hay fallecidos. Mis condolencias a los familiares y seres queridos», manifestó por su parte el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski precisó que entre los 90 misiles de diferentes tipos que utilizó Rusia en su ataque figuraban 36 misiles balísticos, además del Oreshnik.

«Es imposible normalizar esto. Es importante que esto no siga sin consecuencias para Rusia», afirmó el jefe de Estado ucraniano, que precisó que entre los objetivos alcanzados por los sistemas ofensivos rusos figuran una infraestructura abastecimiento de agua y un mercado.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte de que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como «principal objetivo Kiev», según la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE

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