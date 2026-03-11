Zelenski dice que Ucrania ha recibido una nueva entrega de misiles alemanes para Patriot

2 minutos

Berlín, 11 mar (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que su país ya ha recibido un nuevo paquete de ayuda militar de Alemania consistente en misiles modelo PAC-3 para sistemas Patriot, una entrega que se enmarca en un paquete de ayuda de los socios internacionales de Kiev.

«La parte alemana de estos misiles llegó ayer, gracias por ello», dijo Zelenski sobre los misiles, según unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana ‘Ukrinform’.

Zelenski aludió así a parte de una ayuda acordada con los socios internacionales de Kiev al ser preguntado por una entrega de 35 misiles PAC-3.

«Este es uno de los paquetes de defensa aérea que negociamos con nuestros socios de vez en cuando. Nos hubiera gustado recibir más, pero resultó como resultó», señaló el jefe de Estado ucraniano.

Alemania, el país europeo que más ayuda ha prestado a Kiev frente a la guerra de agresión rusa, lidera la iniciativa centrada en fortalecer la defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El Ministerio de Defensa de Alemania confirmó el martes el aporte a Ucrania del nuevo paquete de misiles interceptores en un esfuerzo coordinado con los aliados del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, una alianza de más de 50 países.

«Se ha logrado reunir otra parte de los PAC-3 previstos en esta iniciativa a través de nuestros socios», señaló a EFE un portavoz del Ministerio de Defensa de Alemania, al aludir a los misiles interceptores que fabrica la firma estadounidense Lockheed Martin.

Este aporte de PAC-3 «permite poner a disposición de Ucrania el sistema de defensa aérea de alta calidad Patriot para defenderse de los continuos ataques aéreos rusos», añadió el ministerio que dirige el titular de Defensa germano, Boris Pistorius.

El propio Pistorius lanzó el pasado 12 de febrero esta iniciativa internacional para proveer a Ucrania de estos costosos misiles interceptores de Lockheed Martin, un producto militar de alta tecnología cuyo coste por unidad está estimado en unos 3,7 millones de dólares (unos 3,2 millones de euros). EFE

