Zelenski informa de ataques a infraestructuras petroleras y militares en Rusia

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Kiev, 7 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este lunes de nuevos ataques ucranianos contra varias infraestructuras petroleras y militares situadas en distintas regiones rusas.

“Nuestros guerreros siguen respondiendo de forma justa a los ataques rusos contra Ucrania”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

El presidente ucraniano mencionó entre los objetivos alcanzados una refinería en la región rusa de Riazán y otras infraestructuras de procesamiento de petróleo en las de Perm y Tatarstán.

Zelenski también dio cuenta de un ataque exitoso contra infraestructuras para el almacenamiento y el lanzamiento de drones en la región rusa de Kursk.

“También fue golpeado un objetivo en el mar Negro”, dijo además Zelenski sin dar más detalles de este ataque. EFE

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