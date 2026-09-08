Zelenski viaja a Oslo para el funeral de Harald V

Compartir

2 minutos

Oslo, 8 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este martes a Oslo, donde asistirá mañana al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años y que congregará a miembros de casas reales y jefes de Estado de decenas de países.

La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, informó de la visita y de que los dos jefes de Gobierno se reunirán hoy en la capital para mantener conversaciones políticas.

«Ucrania tiene una necesidad crítica de defensas aéreas y otros tipos de apoyo militar y se enfrenta a un invierno que representa un reto», declaró Store en este sentido, en alusión a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

«El tema de las conversaciones es, entre otras cosas, cómo el apoyo militar y civil noruego puede satisfacer del mejor modo posible las necesidades de Ucrania», agregó, según el comunicado.

Alrededor de 3.000 policías y 3.500 militares, incluidos unos 600 miembros de la Guardia Nacional noruega participarán en el operativo que se desplegará el miércoles para garantizar la seguridad del funeral, el mayor de los últimos tiempos.

En la lista de invitados confirmados al acto figuran los presidentes de Estonia, Finlandia, Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría, así como representantes de las principales casas reales.

Así, estarán presentes entre otros los reyes Felipe VI y Letizia y la reina Sofía de España; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, además del príncipe heredero Christian; los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, el rey Abdalá II de Jordania y los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein. EFE

cph-alc-prr/ajs