Zelenski vuelve a abordar con Witkoff y Kushner posibles fechas para una visita a Kiev

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Kiev, 31 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este lunes por teléfono con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre posibles fechas en las que ambos podrían llevar a cabo finalmente una visita a la capital ucraniana que se no se ha producido hasta ahora pese a las demandas de Kiev.

«Es importante que el diálogo entre los equipos negociadores de EE.UU. y Ucrania continúa en todo momento, y ahora estamos hablando de cerrar las fechas para la visita a Ucrania», dijo Zelenski al anunciar la llamada en su cuenta de X.

El presidente ucraniano dijo que el viaje de ambos emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, ayudaría a avanzar hacia la paz.

Este mes de julio se habló de la posibilidad de que Witkoff y Kushner visitaran Kiev en agosto.

El viaje no se ha producido aún y algunos medios lo han achacado al incremento de los ataques aéreos rusos contra la capital ucraniana, a la que además hay que llegar en tren o por carretera al haberse visto obligada Ucrania a suspender todos los vuelos civiles desde el comienzo de la guerra.

La conversación de Zelenski con Witkoff y Kushner tiene lugar además después de que el jefe de la CIA, John Ratcliffe, hiciera una visita relámpago a Moscú en la que habría propuesto a los rusos organizar una reunión entre Trump, Zelenski y el líder del Kremlin, Vladímir Putin.

El Kremlin ha vuelto a descartar este formato de negociación que reclama desde hace meses Kiev a no ser que sea para firmar un acuerdo final de paz.

Durante su llamada con Witkoff y Kushner, Zelenski les informó de la situación en el campo de batalla y de los últimos ataques aéreos de ambos bandos contra sus respectivas retaguardias.

«Nuestros equipos estarán en estrecho contacto para trabajar en una agenda y en el calendario más adecuado para nuevas comunicaciones», dijo. EFE

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