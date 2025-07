«Bridgerton»-Star postet Bericht über «Prada 2»-Rolle

Keystone-SDA

"Bridgerton"-Schauspielerin Simone Ashley hat mit einem vielsagenden Instagram-Post die Gerüchte um ihre Mitwirkung am neuen "Der Teufel trägt Prada"-Film angeheizt. Die 30-jährige Britin teilte mit ihren vier Millionen Followern in ihrer Instagram-Story einen Artikel des Branchenmagazins "Deadline", welcher über Ashleys Rolle in dem Fortsetzungsfilm berichtet.

(Keystone-SDA) Daneben postete Ashley ein glückliches Emoji mit Herzen und das Emoji eines roten High Heels. Laut «Deadline» schliesst die Britin sich unter anderem Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci an, die in dem Erfolgsfilm von 2006 mitgespielt haben und auch in dem neuen Film dabei sein sollen.

Arbeiten an Fortsetzung angelaufen

Vergangene Woche hatte das Filmstudio 20th Century Studios bekanntgegeben, dass die Arbeiten an «Der Teufel trägt Prada 2» angelaufen sind. Nach Berichten der Branchenmagazine «Variety», «Deadline» und «People» spielen auch Oscar-Gewinner Kenneth Branagh («Mord im Orient Express») sowie Lucy Liu und Justin Theroux in dem Fortsetzungsfilm mit.

In «Der Teufel trägt Prada» spielte Hathaway eine junge Frau, die sich als Assistentin der Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour – durchzuschlagen versucht. Der Fortsetzungsfilm soll 2026 in die Kinos kommen. Details zur Handlung wurden bislang nicht bekanntgegeben.

Ashley ist unter anderem aus der Netflix-Serie «Sex Education» bekannt. In der zweiten Staffel der Netflix-Serie «Bridgerton» spielte sie an der Seite von Jonathan Bailey die Hauptrolle.