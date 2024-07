“Forbes”: Rocklegende Bruce Springsteen ist nun Milliardär

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) “The Boss” gehört nun zum Club der Milliardäre. Das Magazin “Forbes” schätzt das Vermögen von US-Rocklegende Bruce Springsteen auf 1,1 Milliarden Dollar.

Der Sänger von “Born in the USA” und “Dancing in the Dark” habe ein beachtliches Vermögen angehäuft, berichtete das Magazin am Freitag. Dazu massgeblich beigetragen haben dürfte der Verkauf seiner Songrechte an Sony im Jahr 2021 für geschätzt rund 500 Millionen Dollar.

Derzeit ist der 74 Jahre alte Musiker auf einer Welttournee, die bis 2025 dauern soll. Dem Branchenbeobachter Pollstar zufolge verkaufte Springsteen im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Millionen Konzertkarten und nahm 380 Millionen Dollar ein.

Weltweit hat Springsteen 140 Millionen Alben verkauft. Der in New Jersey geborene Musiker wurde mit 20 Grammys und einem Oscar ausgezeichnet.

Andere Grössen der Branche, die es in den Milliardärsclub geschafft haben, sind Rihanna, Jay-Z und Taylor Swift.