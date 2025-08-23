«Ketteli-Diebe» stehlen Schmuck am Zürich Openair in Rümlang

Am Zürich Openair in Rümlang hat die Polizei acht sogenannte "Ketteli-Diebe" verhaftet. Sie hatten Openair-Besucherinnen und -besuchern Schmuck vom Hals gerissen.

(Keystone-SDA) Am ersten Abend erstatteten mehrere Besuchende Anzeigen, weil ihnen Ketten vom Hals gerissen wurden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Dank guter Signalemente identifizierten verdeckte Fahnder der Kantonspolizei auf dem Openair-Gelände insgesamt acht mutmassliche Diebe und verhafteten diese. Die Männer im Alter zwischen 17 und 33 Jahren stammen aus Italien, Spanien, Ecuador und Marokko, wie es weiter hiess

Bei den Verhafteten stellte die Kantonspolizei diverse Halsketten sicher. Es wird vermutet, dass die Männer in zwei Gruppen vorgingen. Die Männer seien zur weiteren Sachbearbeitung vorläufig festgenommen worden. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Für den Besuch von Openairs und Grossveranstaltungen empfiehlt die Kantonspolizei Zürich, Schmuck zu Hause zu lassen. Wertsachen, die zwangsläufig mitgenommen würden, wie Mobiltelefone, sollten nahe am Körper getragen werden. Ferner müsse man beachten, dass auch Handyketten oder feine Tragriemen von Handtaschen einfach durchgeschnitten werden könnten.