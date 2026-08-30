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11 Prozent Stimmbeteiligung bei Wahl in Kirchgemeinde Bern

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Bern haben erstmals den Kirchgemeinderat an der Urne gewählt. Das neue siebenköpfige Gremium übernimmt per 1. Januar 2027 die strategische Führung der neu gebildeten Kirchgemeinde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Präsidenten des Kirchgemeinderats wurde Jean-Marc Burgunder mit 2832 Stimmen gewählt, wie die Kirchgemeinde Bern am Sonntag mitteilte. Neben dem Präsidium schafften Johannes Gieschen, Susanna Hergert, Sonja Müller-Rufer, Hansjörg Salm, Ueli Stückelberger und Martin Trachsel die Wahl in den Rat.

Weitere Kandidierende gab es nicht. Die Amtsdauer des Gremiums erstreckt sich von 2027 bis 2030. Die Stimmbeteiligung bei den Wahlen lag bei 11,1 Prozent.

Die neue Kirchgemeinde Bern entsteht durch den Zusammenschluss der fusionierenden reformierten Kirchgemeinden der Stadt Bern mit der bisherigen Gesamtkirchgemeinde. Während übergeordnete Aufgaben künftig gemeinsam ausgeführt werden, soll das kirchliche Leben weiterhin in den einzelnen Kirchenkreisen und Quartieren stattfinden.

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