14’000 Fans stellen in Bern Rekord auf

Keystone-SDA

14'000 Fussball-Fans sind am Sonntag zu Fuss ins Stadion Wankdorf in Bern gepilgert. Es war der bisher grösste Fanmarsch in der Geschichte der Frauen-Europameisterschaften.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Host City Bern vermeldeten den Rekord am Abend. Für die neue Bestmarke sorgten demnach 12’000 Fans aus der Schweiz und 2000 Anhängerinnen der isländischen Elf.

Die Route führte durch die Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion. Die Stimmung war friedlich und ausgelassen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Frauen-Europameisterschaften gibt es seit 1984. Der bisherige Rekord war erst am Samstag in Luzern aufgestellt worden. Dort beteiligten sich 8000 Menschen am Fanmarsch vor Holland-Wales, mehrheitlich aus den Niederlanden.