14’224 öffentliche Ladestationen für E-Autos

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In der Schweiz gibt es derzeit 14’224 öffentliche Ladestationen für Elektroautos. Die meisten davon stehen in den Kantonen Zürich (1958 Ladesäulen), Bern (1301) und Waadt (1218).

Die Zahl der öffentlichen Stationen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, wie aktuelle Zahlen des Bundesamts für Energie zeigen. So hat sich seit Ende 2022 die Anzahl der Stationen in der Schweiz mehr als verdoppelt.

Doch nicht alle Ladestationen sind gleich schnell. Rund die Hälfte hat eine maximale Ladeleistung zwischen 21 und 42 Kilowatt. Diese Säulen wurden in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark ausgebaut. Nur sieben Prozent der öffentlichen Ladesäulen können ein E-Auto mit einer Maximalleistung von über 100 Kilowatt aufladen.