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15 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Keystone-SDA

Der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Samstagmorgen auf einer Länge von 15 Kilometern gestaut.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwischen Erstfeld und Göschenen mussten Reisende mit einer Wartezeit von 2 Stunden und 30 Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Der Verkehr staue sich auf mehreren Abschnitten, hiess es auf der Webseite des TCS. Die Länge des Staus nehme zu. Als alternative Routen empfahl der TCS die A13 via San Bernardino-Tunnel, die A9 via Simplon oder Grosser St. Bernhard sowie den Autoverlad Lötschberg.

Wegen der Sommerferien dürfte es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus kommen. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren.An den Wochenenden sowie bei Ferienwechseln und Feiertagen ist es laut dem TCS gut möglich, dass die Staulänge auf den Hauptachsen mehr als zehn Kilometer betragen wird.

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