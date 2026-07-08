17-Jährige bei Tram-Kollision in Basel leicht verletzt

Keystone-SDA

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Nach einer seitlichen Kollision mit einem Reisecar ist am Mittwochabend in Basel ein Tram entgleist. Eine 17-jährige Engländerin, die im Reisecar sass, wurde dabei leicht verletzt und in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die restliche Reisegruppe, eine Schulklasse aus England, sei durch einen Ersatzbus in ein Hotel gebracht worden, hiess es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach gegen 19.15 Uhr auf dem Messeplatz. Ein Reisecar befuhr nach Polizeiangaben den Riehenring, als er mit einem Tram der Linie 11 kollidierte, das in die Clarastrasse einbog. Die bei der 62-jährigen Tramführerin und dem 52-jährigen Reisecar-Chauffeur durchgeführten Alkoholtests seien negativ ausgefallen.

Die Berufsfeuerwehr habe das entgleiste Tram mit schwerem Gerät wieder auf die Gleise gehoben. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten seien der Riehenring sowie der Tramverkehr für rund dreieinhalb Stunden unterbrochen gewesen. Die Verkehrspolizei ermittle die Unfallursache.