18 für Deutschland: Regierungsteam ist komplett

Keystone-SDA

Einen Tag vor der geplanten Wahl von Friedrich Merz zum deutschen Kanzler ist sein künftiges Regierungsteam komplett. Junior-Koalitionspartner SPD stellte auf den letzten Drücker vier Frauen und drei Männer für das Kabinett auf.

8 Minuten

(Keystone-SDA) Die neue Ministerriege soll am Dienstag ernannt und vereidigt werden – sofern bei der Kanzlerwahl am Morgen Nichts schiefläuft.

Angeführt werden die Sozialdemokraten in der Regierung von Vizekanzler Lars Klingbeil, der auch Parteichef ist und Finanzminister werden soll. Die umstrittene Co-Vorsitzende Saskia Esken ging dagegen leer aus.

Die SPD hatte nach dem Bruch der Koalition mit den Grünen und der FDP im vergangenen November bei den Neuwahlen vom 23. Februar eine Schlappe erlitten und war mit 16 Prozent der Stimmen abgeschlagen hinter CDU/CSU und der Alternative für Deutschland auf dem dritten Platz gelandet. Die Union – so nennen die Schwesterparteien CDU und CSU ihren Verbund – brauchte jedoch einen Koalitionspartner, und dafür kam nur die SPD in Frage.

Nach den letzten Personalentscheidungen unterzeichneten die Vorsitzenden von Union und SPD als Grundlage für ihre Regierungsarbeit den Koalitionsvertrag mit dem Titel «Verantwortung für Deutschland». Merz kündigte an, die Koalition wolle «ab morgen unser Land kraftvoll, planvoll, vertrauenswürdig» regieren. Klingbeil erklärte: «Deutschland hat alles, was es braucht. Jetzt braucht es eine Regierung, die daraus etwas macht.»

Nur ein SPD-Minister bleibt im Amt

Der 47-Jährige steigt neben Merz zum mächtigsten Mann auf und übernimmt als Vizekanzler das Finanzministerium. Neben ihm holt die SPD vier Frauen und zwei Männer ins engere Regierungsteam, das aus dem Kanzler und 17 Bundesministern und -ministerinnen besteht. Die Union hatte ihr Personal bereits vor einer Woche benannt.

Aus der alten Regierung von Olaf Scholz macht nur ein SPD-Bundesminister weiter: Boris Pistorius bleibt für Verteidigung zuständig. Die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird als Arbeitsministerin die wichtigste SPD-Frau im Kabinett.

Zwei SPD-Frauen unter 40

Klingbeil hat sich ein Kabinett aus vielen engen Vertrauten zusammengestellt – darunter neue und vor allem auch junge Gesichter, wie er es nach dem desaströsen Ergebnis seiner Partei bei der Bundestagswahl versprochen hatte. Entwicklungsministerin wird die erst 35-jährige bisherige Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan, deren Eltern aus dem Irak stammen. Nur zwei Jahre älter ist die Start-Up-Gründerin und jetzige Vizefraktionsvorsitzende Verena Hubertz, die das Bauministerium übernimmt. Beide hatte Klingbeil schon in den vergangenen Jahren offensiv unterstützt.

Umweltminister wird der bisherige Ostbeauftragte Carsten Schneider aus Thüringen. Als Justizministerin wechselt die Juristin und bisherige rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (56) nach Berlin. Auch die beiden Staatsministerposten der SPD werden mit Frauen besetzt: Elisabeth Kaiser, bisher Parlamentarische Staatssekretärin für Bauen und Wohnen, wird Beauftragte für Ostdeutschland. Natalie Pawlik, bisher Beauftragte für Aussiedlerfragen, wird für Migration, Flüchtlinge und Integration zuständig sein.

Klingbeil fordert «echtes Teamplay»

Die neue Regierung brauche «mehr denn je echtes Teamplay», mahnte Klingbeil vor Unterzeichnung des Koalitionsvertrags an. Als Motto für Schwarz-Rot gab er aus: «Deutschland braucht weniger Verwalter und mehr Möglichmacher.»

CSU-Chef Markus Söder forderte «Volldampf für Deutschland». «Es wird nicht alles über Nacht gehen.» Man müsse aber mit der Umsetzung der Beschlüsse aus dem Koalitionsvertrag zu einem neuen «Deutschlandtempo» kommen. «Es ist Zeit für einen neuen Optimismus.»

Gesamtkabinett: Grösser, männlicher, älter

Das neue Kabinett wird insgesamt etwas grösser, männlicher und älter sein als es die Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP war, als sie 2021 antrat. Das Durchschnittsalter steigt von 50,4 auf 53,1 Jahre. Das liegt vor allem an den elf Unionisten in der Regierung, allen voran Kanzler Merz (69). Sie sind im Schnitt 55,5 Jahre alt, die Sozialdemokraten dagegen nur 49,4 Jahre.

Wegen der Neugründung des Digitalministeriums gibt es künftig 18 statt bisher 17 Kabinettsmitglieder. Zum zweiten Mal in Folge wächst die Regierung damit. Darunter sind zehn Männer und acht Frauen. In der ursprünglichen Regierung Scholz waren es neun Männer und acht Frauen. Nach der Ablösung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Pistorius verschob sich das Verhältnis allerdings später auf zehn zu sieben.

SPD wählt Fraktionsspitze am Mittwoch – Parteivorsitz offen

Die SPD muss mit der Nominierung ihres Regierungsteams auch die Fraktionsspitze neu sortieren. Mit den SPD-Parteiflügeln verständigte sich Klingbeil, dass der Parteilinke Matthias Miersch Fraktionschef werden soll. Fraktionsmanager, also Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, soll dafür Dirk Wiese vom konservativeren Seeheimer Kreis werden. Die Fraktion will ihre Führung am Mittwochvormittag neu wählen.

Auch die Neuaufstellung der Parteispitze muss bald geklärt werden. Sie soll auf einem Parteitag im Juni neu gewählt werden. Es wird erwartet, dass Klingbeil als Parteichef weitermachen will – mit wem zusammen, ist aber offen. Möglich wäre, dass auch Esken erneut antritt. Dann könnte es auf dem Parteitag sogar zu einer Kampfabstimmung kommen.

Spahn soll Unionsfraktion führen – CSU wählt Dobrindt-Nachfolger

Bei der CDU/CSU sind grössere Personalquerelen bisher ausgebliebenen. Am Nachmittag (16.00 Uhr) wollen die Bundestagsabgeordneten der Union den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als Nachfolger von Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen.

Neuer Chef der CSU-Abgeordneten soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Alexander Hoffmann werden. Der 50 Jahre alte Unterfranke soll als Landesgruppenchef auf Alexander Dobrindt folgen, der Innenminister werden soll. Von den insgesamt 208 Unionsabgeordneten im Bundestag gehören 44 der CSU an.

Nur zwölf Stimmen Polster bei der Kanzlerwahl

Auch nach den letzten Personalentscheidungen und den vier Unterschriften unter den 144 Seiten starken Koalitionsvertrag kann theoretisch noch etwas schiefgehen für Schwarz-Rot. Die Koalition hat im Bundestag nur zwölf Stimmen mehr als die 316, die für die Wahl von Merz zum Kanzler notwendig sind. Beide Seiten zeigen sich aber sicher, dass der CDU-Chef im ersten Wahlgang gewählt wird.

Wenn es so kommt, kann das von Merz als «Arbeitskoalition» titulierte Bündnis am Dienstagnachmittag an die Arbeit gehen – genau ein halbes Jahr nach dem Bruch der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP.

Scholz wird mit Zapfenstreich verabschiedet

Mit der Überreichung der Ernennungsurkunde an Merz durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet nach 1.245 Tagen die Amtszeit von Kanzler Olaf Scholz. Heute Abend würdigt die Bundeswehr den SPD-Politiker vor dem Verteidigungsministerium mit einem grossen Zapfenstreich.

Dem Bundestag wird Scholz aber auch danach angehören. Er hat ein Direktmandat in Potsdam gewonnen und will es bis zum Ende der Wahlperiode wahrnehmen.