18-jähriger Autofahrer verursacht in Uzwil SG eine Frontalkollision

Keystone-SDA

Ein 18-Jähriger ist am Freitagmorgen um 7.30 Uhr auf der Wiesentalstrasse in Uzwil mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 55-jährigen Frau kollidiert. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Mann erlitt unbestimmte Verletzungen, die Frau verletzte sich eher leicht, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Durch die Wucht des Zusammenstosses prallte das Auto der 55-Jährigen zusätzlich in ein parkiertes Auto.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 20’000 Franken.