18 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Keystone-SDA

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Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat am Samstagmorgen bereits nach 8 Uhr eine Länge von 20 Kilometern erreicht. Bis kurz nach Mittag reduzierte sich der Stau auf 18 Kilometer, wie der TCS mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Blechlawine auf der Autobahn A2 in Richtung Süden staute sich nach 13 Uhr noch 18 Kilometer zwischen Altdorf und Göschenen UR auf mehreren Abschnitten. Der Zeitverlust betrug bis zu 3 Stunden. Reisenden wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wird die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Weitere Alternativen sind die A9 über den Simplon und den Grossen St. Bernhard oder der Autoverlad am Lötschberg.

Richtung Norden betrug der Stau auf der A2 Chiasso Richtung Gotthard zwischen Quinto und Dosierstelle Airolo 4 Kilometer. Der Zeitverlust belief sich auf bis zu 40 Minute.

Wegen der Sommerferien kommt es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren.