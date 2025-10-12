18 verletzte Einsatzkräfte an Palästina-Demo in Bern

Keystone-SDA

Bei der unbewilligten Palästina-Demo am Samstag in Bern sind 18 Einsatzkräfte verletzt worden. Das gab die Kantonspolizei am Sonntag vor den Medien bekannt. Die Kundgebung wurde von massiven Ausschreitungen überschattet.

1 Minute

(Keystone-SDA) 16 Polizisten und zwei Polizistinnen wurden beim Einsatz verletzt. Vier von ihnen mussten für eine medizinische Kontrolle ins Spital gebracht werden, wie es an der Medienkonferenz hiess. Die Schutzausrüstung habe Schlimmeres verhindert.

Demonstrierende hatten mehrfach versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizei mit Baustellenmaterial, Mobiliar, Steinen, Flaschen, Feuerlöschern, Pyrotechnik und Lasern angegriffen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.

Insgesamt wurden 536 Personen in Polizeiräumlichkeiten kontrolliert und weggewiesen. Eine angehaltene Person war zur Haft ausgeschrieben.

Die kontrollierten Personen müssen laut Polizei teilweise mit einer Anzeige rechnen. Im Raum stünden unter anderem die Straftatbestände Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Brandstiftung.