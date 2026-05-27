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19-Jährige stirbt bei Motorradunfall in Rüti bei Riggisberg BE

Keystone-SDA

Eine 19-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstagabend in Rüti bei Riggisberg BE bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Schweizerin aus dem Kanton Bern erlag im Spital ihren schweren Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.15 Uhr auf der Strasse von Rüti bei Riggisberg in Richtung Gurnigel, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Die 19-Jährige fuhr demnach am Ende einer Gruppe mit drei Motorrädern, ehe sie in einer Linkskurve von der Strasse abkam und in einem angrenzenden Waldstück landete.

Durch den Aufprall geriet ihr Motorrad in Brand. Anwesende Drittpersonen konnten die Frau laut der Mitteilung aus den Flammen bergen und begannen mit lebensrettenden Sofortmassnahmen. Ein Ambulanzteam übernahm die Erstversorgung, bevor die Verunfallte mit der Rega in kritischem Zustand in ein Spital geflogen wurde.

Der betroffene Strassenabschnitt war rund vier Stunden lang komplett gesperrt. Das Feuer hatte auch einen Teil des Waldstückes erfasst, das die anwesenden Feuerwehren rasch löschten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.

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