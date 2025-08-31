The Swiss voice in the world since 1935
20’000 besuchen Seaside-Festival in Spiez

Keystone-SDA

Das achte Seaside-Festival hat am Wochenende rund 20'000 Besucherinnen und Besucher in die Bucht in Spiez gelockt. Die Organisatoren zeigten sich am Sonntag erfreut über Konzerte, Speisen und Wetterglück.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Noch am Freitagabend beim Auftritt von Anna Rossinelli seien dunkle Wolken am Himmel gestanden, teilte die Festivalleitung mit. Bis zum Act des Bieler Musiktalents Nemo klarte es auf. Der Samstag stand im Zeichen von Bekannten und Comebacks. Nach sieben Jahren kehrten die Lovebugs aus Basel mit neuen Songs zurück ins Rampenlicht.

Gianna Nannini begeistert den Angaben zufolge das Publikum trotz ihres eingegipsten Arms. Bei Patent Ochsner sang die ganze Bucht die ins allgemeine Schweizer Liedgut eingegangenen Stücke lauthals mit, wie es weiter hiess.

